La Garde-Adhémar Drôme EUR La ferme pédagogique organise une grande chasse aux œufs pour le Week-end de Pâques. Les enfants devront chercher 3 œufs en plastiques de couleurs différentes et nous les ramener pour obtenir des chocolats. aubonheurdesanimaux@yahoo.fr +33 6 48 12 62 55 http://www.aubonheurdesanimaux26.fr/ “Au bonheur des animaux” – ferme pédagogique 165 chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar

