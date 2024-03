Chasse Aux Oeufs La Coulée Verte Guérande, lundi 1 avril 2024.

Chasse Aux Oeufs Les jeunes du Spot 15-25 organisent une chasse aux œufs ouverte aux enfants de 3 à 12 ans. En parallèle, de nombreuses animations gratuites sont proposées pour toute la famille : jeux en bois, ma… Lundi 1 avril, 10h00 La Coulée Verte Enfant: 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T10:00:00+02:00 – 2024-04-01T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T10:00:00+02:00 – 2024-04-01T13:00:00+02:00

Les jeunes du Spot 15-25 organisent une chasse aux œufs ouverte aux enfants de 3 à 12 ans.

En parallèle, de nombreuses animations gratuites sont proposées pour toute la famille : jeux en bois, maquillage, pêche aux canards, atelier origami, petite restauration sucrée.

La Coulée Verte Rue du Sénéchal 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 09 97 58 »}, {« type »: « email », « value »: « spot15-25@lespep44-49.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pep44.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/chasse-aux-oeufs-guerande-1.html »}]

FAMILLE JEUNESSE