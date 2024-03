Chasse aux oeufs Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, samedi 23 mars 2024.

Chasse aux oeufs Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Heures de chasse 10h-11h, 11h30-12h30, 14h-15h et 15h30-16h30 sous la responsabilité d’un adulte et sur réservation au 06.50.88.88.75 jusqu’au 16 mars. Restauration « la cuisine de Reviron », buvette, jeux de société « OIKA-OIKA », pêche à la ligne, maquillage pour enfants offert. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Parc du château

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chasse aux oeufs Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2024-03-01 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin