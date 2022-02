Chasse aux oeufs- Jardin exotique Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Chasse aux oeufs- Jardin exotique Roscoff, 17 avril 2022, Roscoff. Chasse aux oeufs- Jardin exotique Roc’h Heviec Jardin exotique & botanique Roscoff

2022-04-17 10:30:00 – 2022-04-17 17:00:00 Roc’h Heviec Jardin exotique & botanique

Roscoff Finistère Chasse aux œufs organisée dans le jardin pour les enfants de 2 à 10 ans. TARIFS : Enfants participants de 2 à 10 ans :2.50 € / Adultes accompagnants :4€ Créneaux au choix : 10h30 -11h30 -14h -15h et 16h. Sur réservation par mail ( grapes@wanadoo.fr ) ou par téléphone au 02 98 61 29 19. grapes@wanadoo.fr +33 2 98 61 29 19 Chasse aux œufs organisée dans le jardin pour les enfants de 2 à 10 ans. TARIFS : Enfants participants de 2 à 10 ans :2.50 € / Adultes accompagnants :4€ Créneaux au choix : 10h30 -11h30 -14h -15h et 16h. Sur réservation par mail ( grapes@wanadoo.fr ) ou par téléphone au 02 98 61 29 19. Roc’h Heviec Jardin exotique & botanique Roscoff

