Chasse aux oeufs Jardin du Patis Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Chasse aux oeufs Jardin du Patis, 17 avril 2022, Montargis. Chasse aux oeufs

Jardin du Patis , le dimanche 17 avril à 13:00

C’est une tradition pour les fêtes de Pâques : la chasse aux œufs gratuite, ouverte aux enfants montargois, dans le jardin du Pâtis. Des centaines d’enfants sont accueillis chaque année… Inscription obligatoire et animation réservée aux enfants jusqu’à 10 ans. Réservé aux Montargois Aucune entrée sans inscription

Voir https://www.montargis.fr

C’est une tradition pour les fêtes de Pâques : la chasse aux œufs gratuite, ouverte aux enfants montargois, dans le jardin du Pâtis. Jardin du Patis Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T13:00:00 2022-04-17T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Jardin du Patis Adresse Montargis Ville Montargis lieuville Jardin du Patis Montargis

Jardin du Patis Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/

Chasse aux oeufs Jardin du Patis 2022-04-17 was last modified: by Chasse aux oeufs Jardin du Patis Jardin du Patis 17 avril 2022 Jardin du Patis Montargis Montargis

Montargis