Chasse aux oeufs Issigeac

2022-04-18

Issigeac Dordogne EUR 3 L’occasion de découvrir UN des nombreux albums illustrés par Pierre Belvès tout en parcou-

rant le Sentier découverte du Faurissou (si la météo le permet)* pour le plaisir des grands et

des petits.

À l’arrivée des lots chocolatés de l’artisan chocolatier Chabert (Fonroque) !

Afin de préserver le site, nous prévoyons uniquement 2 séances avec chacune 20 participants

(enfants sous la responsabilité des adultes accompagnants).

