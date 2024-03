Chasse aux oeufs Hénanbihen, dimanche 7 avril 2024.

Chasse aux oeufs Hénanbihen Côtes-d’Armor

Chasse organisée par l’école publique de Hénanbihen.

2 départs 0h30 et 11h30. Restauration et buvette sur place. Sur réservation via le site internet HelloAsso. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-04-07

Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Chasse aux oeufs Hénanbihen a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André