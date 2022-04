Chasse aux oeufs gourmande Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Chasse aux oeufs gourmande Tours, 16 avril 2022, Tours. Chasse aux oeufs gourmande Tours

2022-04-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-16 17:00:00 17:00:00

Tours Indre-et-Loire Le lapin de Pâques a récupéré tous les oeufs en chocolat apportés par les cloches et les a enfermés dans un coffre à la Villa Rabelais !

Pars à la découverte de Pâques et de ses traditions gastronomiques pour retrouver le code secret qui te permettra de récupérer de précieuses friandises !

Prêts pour une chasse aux oeufs gourmande ? Le jeu se déroulera en autonomie entre 15h et 17h. Les enfants repartirons chacun avec un sachet d’oeufs de chez Max Vauché. À partir de 5 ans

Tarif : 5€ par enfant (paiement sur place en chèque ou espèces)

inscription obligatoire sur www.iehca.eu contact@iehca.eu +33 2 47 05 90 30 http://www.iehca.eu/ Le lapin de Pâques a récupéré tous les oeufs en chocolat apportés par les cloches et les a enfermés dans un coffre à la Villa Rabelais !

Pars à la découverte de Pâques et de ses traditions gastronomiques pour retrouver le code secret qui te permettra de récupérer de précieuses friandises !

Prêts pour une chasse aux oeufs gourmande ? Le jeu se déroulera en autonomie entre 15h et 17h. Les enfants repartirons chacun avec un sachet d’oeufs de chez Max Vauché. À partir de 5 ans

Tarif : 5€ par enfant (paiement sur place en chèque ou espèces)

inscription obligatoire sur www.iehca.eu Artéfacts

Tours

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Chasse aux oeufs gourmande Tours 2022-04-16 was last modified: by Chasse aux oeufs gourmande Tours Tours 16 avril 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire