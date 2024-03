Chasse aux oeufs géantes – Pâques au Château de Saint-Brisson Château de Saint-Brisson-sur-Loire Saint-brisson-sur-loire, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux oeufs géantes – Pâques au Château de Saint-Brisson Chasse aux oeufs de Pâques au domaine de Saint Brisson 30 et 31 mars Château de Saint-Brisson-sur-Loire Voir https://www.chateau-saint-brisson.com/billetterie

Début : 2024-03-30T13:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T14:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Grandes Chasses aux oeufs de Pâques au domaine de Saint Brisson, les cloches de Pâques sonneront dans le parc. L’occasion d’offrir une belle chasse à vos plus jeunes enfants !

BILLET D’ACCÈS AU PARC DU DOMAINE. TOUT VISITEUR DOIT ÊTRE MUNI D’UN BILLET (MÊME LES ADULTES) Inclus : Les Grandes Chasses aux Œufs pour tous les âges : 2 parcours, plus de 2.000 œufs factices cachés, 8 couleurs différentes à trouver, une récompense chocolatée pour tous !

HORAIRES DES CHASSES :

14h30 et 15h30 pour les moins de 6 ans

15h et 16h pour les plus de 6 ans et les adultes.

IMPORTANT : Chaque visiteur doit être muni d’un billet !

Plus d’infos sur : www.chateau-saint-brisson.com/billetterie

Château de Saint-Brisson-sur-Loire 9 rue du Château, Saint-brisson-sur-loire Saint-brisson-sur-loire 02 38 36 71 29 https://www.chateau-saint-brisson.com/billetterie saint-brisson@tousauchateau.com

FMACEN045V506K1E

Château de Saint Brisson sur Loire