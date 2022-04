Chasse aux oeufs géante Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Chasse aux oeufs géante Pau, 16 avril 2022, Pau. Chasse aux oeufs géante Hippodrome 462 Boulevard du Cami Salié Pau

2022-04-16 09:30:00 – 2022-04-16 12:00:00 Hippodrome 462 Boulevard du Cami Salié

Pau Pyrénées-Atlantiques Venez découvrir notre parcours extérieur et de nombreuses animations de 9h à 12h30. Un jeu concours avec de nombreux lots à gagner.

Entrée et participation gratuite, inscription sur place à 9h. Chasse aux oeufs des poussins 0 – 3ans

Grande chasse aux oeufs 3ans – 12 ans

Venez vous régaler avec les @chocolatslukas et découvrir les produits de @A-QUI-S On vous attend nombreux! Venez découvrir notre parcours extérieur et de nombreuses animations de 9h à 12h30. Un jeu concours avec de nombreux lots à gagner.

Entrée et participation gratuite, inscription sur place à 9h. Chasse aux oeufs des poussins 0 – 3ans

Grande chasse aux oeufs 3ans – 12 ans

Venez vous régaler avec les @chocolatslukas et découvrir les produits de @A-QUI-S On vous attend nombreux! +33 5 59 13 07 07 Venez découvrir notre parcours extérieur et de nombreuses animations de 9h à 12h30. Un jeu concours avec de nombreux lots à gagner.

Entrée et participation gratuite, inscription sur place à 9h. Chasse aux oeufs des poussins 0 – 3ans

Grande chasse aux oeufs 3ans – 12 ans

Venez vous régaler avec les @chocolatslukas et découvrir les produits de @A-QUI-S On vous attend nombreux! Hippodrome de Pau

Hippodrome 462 Boulevard du Cami Salié Pau

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Hippodrome 462 Boulevard du Cami Salié Ville Pau lieuville Hippodrome 462 Boulevard du Cami Salié Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Chasse aux oeufs géante Pau 2022-04-16 was last modified: by Chasse aux oeufs géante Pau Pau 16 avril 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques