Chasse aux oeufs géante – Ferme aux 5 saisons Flamanville Catégories d’Évènement: Flamanville

Manche

Chasse aux oeufs géante – Ferme aux 5 saisons, 10 avril 2023, Flamanville . Chasse aux oeufs géante – Ferme aux 5 saisons 2B Chemin de la Vallée Flamanville Manche

2023-04-10 14:00:00 – 2023-04-10 15:30:00 Flamanville

Manche Les beaux jours approches à grands pas et avec eux… la traditionnelle « CHASSE AUX OEUFS GÉANTE » de la Ferme Aux 5 Saisons !!! Rendez-vous le lundi 10 avril muni de vos petits paniers et surtout de votre bonne humeur. Au programme : La petite histoire de pâques, suivie de la chasse aux oeufs géante pour les enfants, la visite libre des animaux . Et chaque enfant repart avec son trésor… Attention ! Gardez bien votre ticket… Nous ferons un tirage au sort à l’issue de chaque chasse aux oeufs, avec de chouettes cadeaux à gagner (panier garnis des produits de la ferme, des entrées pour le Golf Paysan et pour les après-midis visite/spectacle). – 1ère chasse à 10h00.

– 2e chasse à 14h00.

– 3e chasse à 15h30. – 5€ par enfant (de 2 à 12 ans).

– 4€ par adulte. Le bar sera ouvert tout l’après-midi si vous avez envie de poser vos fesses en terrasse pour une petite mousse, une crêpe ou une glace. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au 06 80 66 34 77. À bientôt à la ferme !!! Les beaux jours approches à grands pas et avec eux… la traditionnelle « CHASSE AUX OEUFS GÉANTE » de la Ferme Aux 5 Saisons !!! Rendez-vous le lundi 10 avril muni de vos petits paniers et surtout de votre bonne humeur. Au programme : La petite histoire de pâques, suivie de la chasse aux oeufs géante pour les enfants, la visite libre des animaux . Et chaque enfant repart avec son trésor… Attention ! Gardez bien votre ticket… Nous ferons un tirage au sort à l’issue de chaque chasse aux oeufs, avec de chouettes cadeaux à gagner (panier garnis des produits de la ferme, des entrées pour le Golf Paysan et pour les après-midis visite/spectacle). – 1ère chasse à 10h00.

– 2e chasse à 14h00.

– 3e chasse à 15h30. – 5€ par enfant (de 2 à 12 ans).

– 4€ par adulte. Le bar sera ouvert tout l’après-midi si vous avez envie de poser vos fesses en terrasse pour une petite mousse, une crêpe ou une glace. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au 06 80 66 34 77. À bientôt à la ferme !!! fermeaux5saisons@gmail.com https://lafermeaux5saisons.fr/ Flamanville

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Flamanville, Manche Autres Lieu Flamanville Adresse 2B Chemin de la Vallée Flamanville Manche Ville Flamanville Departement Manche Lieu Ville Flamanville

Flamanville Flamanville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flamanville /

Chasse aux oeufs géante – Ferme aux 5 saisons 2023-04-10 was last modified: by Chasse aux oeufs géante – Ferme aux 5 saisons Flamanville 10 avril 2023 2B Chemin de la Vallée Flamanville Manche Flamanville manche

Flamanville Manche