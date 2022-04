Chasse aux oeufs géante et animations de Pâques au Parc Grimmland La Roque-d’Anthéron, 9 avril 2022, La Roque-d'Anthéron.

Chasse aux oeufs géante et animations de Pâques au Parc Grimmland Parc Grimmland Lieu-dit Le Grand Pont La Roque-d’Anthéron

2022-04-09 – 2022-04-18 Parc Grimmland Lieu-dit Le Grand Pont

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône La Roque-d’Anthéron

Au programme, un atelier manuel pour fabriquer son petit panier et récupérer les œufs trouvés. Avec un animateur du parc, petits et grands s’adonnent au plaisir du collage, découpage et coloriage pendant 30 minutes. Vient ensuite le moment de la Chasse aux œufs, dans un cadre et un espace dédiés pour l’occasion. Les petits chasseurs pourront débusquer les œufs colorés bien cachés, pour les échanger ensuite contre des surprises chocolatées et les déguster sans modération.

Animations spéciales de Pâques :

Les Aventurières du Temps Perdu, artistes déjantées du pinceau de maquillage, venues d’une autre époque, réinvestissent les allées du parc !

Les visages se colorent, le temps se suspend en musique pour des moments féériques.

Animations spéciales sont prévues pour tous les visiteurs : Jeu de la Quête de l’Œuf d’Or : L’Oie Géante aux œufs d’Or a malencontreusement égaré un de ses œufs dans le parc lors de la préparation des vacances de Pâques… L’équipe du Parc a besoin d’aide pour le retrouver et le rendre à sa propriétaire, l’Oie d’Or !

Mais cette quête n’est pas sans but : quiconque retrouvera l’œuf, gagnera une nuit dans l’un des nids insolites du parc !

Pour les vacances de printemps, c’est le retour de la chasse aux œufs géante, et des animations spéciales de Pâques

contact@grimmland.fr +33 4 42 22 19 15 http://www.grimmland.fr/

