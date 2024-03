CHASSE AUX OEUFS Ecole de Ferdrupt Ferdrupt, samedi 6 avril 2024.

Chasse aux œufs organisée par l’Amicale des écoles de Saulx-Ferdrupt. Ouvert à tous, gratuit pour les enfants des écoles de Saulx et Ferdrupt. 2€ la chasse aux œufs et 6,50€ le moulage de la chocolaterie « Chez Pierre » à La Bresse. Inscription par téléphone jusqu’au 26 mars, rendez-vous à l’école primaire de Ferdrupt. Nos mascottes et d’autres surprises seront à découvrir !Tout public

