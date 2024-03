Chasse aux oeufs et omelette pascale Saint-Sulpice-et-Cameyrac, lundi 1 avril 2024.

Fêtons le printemps dans la joie et la solidarité ! Soutenez l’association « Eva pour la vie » en achetant vos poissons décoratifs peints par les enfants du CME. Les bénéfices iront aux enfants atteints de cancer, ainsi qu’à leurs familles et aux chercheurs qui les soutiennent. Participez à la traditionnelle chasse aux œufs puis dégustez une omelette géante préparée par les élus et les bénévoles de Saint-Sulpice Loisirs. Apportez vos plats pour notre auberge espagnole et partageons un repas tous ensemble.

Structure gonflable sur place, pour le plaisir des petits et des grands. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 11:00:00

fin : 2024-04-01

21 Avenue de l’Hôtel de Ville

Saint-Sulpice-et-Cameyrac 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@saintsulpiceetcameyrac.fr

