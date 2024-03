Chasse aux oeufs et omelette pascale Mios, dimanche 7 avril 2024.

Chasse aux oeufs et omelette pascale Mios Gironde

Le Conseil de Quartier de Lillet vous invite à sa grande chasse aux œufs et son omelette pascale le dimanche 7 avril à partir de 11h à l’Ecole de Lillet.

Venez partager un moment convivial et festif en famille.

Au programme :

– 11h Chasse aux œufs pour les enfants

– Dès 11h30 Partage autour d’une omelette pascale pour petits et grands

– 12h Auberge espagnole, apéritif offert par le Conseil de quartier

Attention, réservation obligatoire avant le mercredi 3 avril.

Inscrivez-vous vite par mail à quartierdelillet2@gmail.com / Contact Clothilde au 06.14.80.91.66

Tarifs 2.50€ /enfant et 3€/adulte

Paiement sur place en espèces 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 14:00:00

Ecole de Lillet

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine quartierdelillet2@gmail.com

L’événement Chasse aux oeufs et omelette pascale Mios a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Coeur Bassin