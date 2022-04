Chasse aux oeufs et omelette pascale Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Mios

Chasse aux oeufs et omelette pascale Mios, 18 avril 2022, Mios. Chasse aux oeufs et omelette pascale Ecole de Lillet 1 Route de Crastalis Mios

2022-04-18 10:30:00 – 2022-04-18 12:00:00 Ecole de Lillet 1 Route de Crastalis

Mios Gironde Mios 3 3 EUR Le Conseil de Quartier de Lillet vous invite à sa chasse aux œufs et son omelette pascale le lundi 18 avril de 10h30 à 12h à l’Ecole de Lillet.

Venez partager un moment convivial et festif en famille !

