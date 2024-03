Chasse aux œufs et Fête du printemps à la ferme de découverte La Ferme de Découverte Saint-Pierre-Lafeuille, samedi 6 avril 2024.

Le Printemps s’installe progressivement et avec lui reviennent les célèbres animations de la Ferme de Découverte Saint-Pierre Lafeuille. Rejoignez-nous pour 1 mois d’animations spéciales.

Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer la nature, le printemps et Pâques dans une atmosphère conviviale et chaleureuse à la Ferme.

Du 30 mars au 1er avril

De la gourmandise avec les célèbres Chasses aux œufs en plein champ. Les enfants partent à la chasse de faux œufs cachés qui seront ensuite échangés contre des œufs en chocolat.

Du 6 au 21 avril

3 animations au programme !

Plongez dans l’ambiance printanière avec nos animations spéciales. Durant notre atelier familial « Décore ton Œuf » les enfants laissent libre cours à leur créativité pour créer leur œuf décoratif de Pâques à ramener à la maison.

Ensuite, venez partager des fous rires en famille lors de nos jeux champêtres ! Et enfin les enfants pourront partir à l’aventure avec notre chasse aux œufs en plein champ, suivie d’une distribution gourmande d’œufs en chocolat.

Du 22 avril au 5 mai :

2 animations printanières sont au programme ! Explorez notre univers champêtre avec des activités ludiques et éducatives. Rejoignez-nous pour notre atelier Carte à offrir avec des graines de fleurs durant laquelle les enfants fabriquent leur carte ensemencée de graines de fleurs qu’ils pourront garder ou offrir.

Puis, testez vos compétences avec nos jeux et défis champêtres, qui promettent des moments de rires et de complicité en famille.

INFOS PRATIQUES :

Animations « pâques » Samedi 30 Dimanche 31 et Lundi 1er Avril à 15h00

Animations fête du printemps

– Tous les jours du 6 Avril au 5 Mai à 15h00

Inscription sur place

Animations offertes aux enfants (sous la responsabilité d’un adulte)

-Biberons-agneaux tous les jours à 11h30 et 16h30 (animation gratuite)

-Parc ouvert tous les jours de 10h à 18h 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-05-05

La Ferme de Découverte Graves de Moncoutié, D820

Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie contact@saintpierre-fermedecouverte.fr

