Samedi 2 : Après-midi Chasse aux Œufs de 13h30 à 16h60, gratuite avec énigmes. Sur réservation Soirée Couscous : Petits gâteaux en dessert, Animation musicale. 15 € sur réservation. Dimanche 3 : Exposition d’arts d’Ateliers. Animations artistiques de Pâques ! Salle des Fêtes de Louzouer Salle des Fêtes, Louzouer Louzouer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T13:30:00 2022-04-02T16:30:00;2022-04-03T13:30:00 2022-04-03T16:30:00

