Isère

Chasse aux oeufs et Color Run de Pâques Charavines, 10 avril 2022, Charavines. Chasse aux oeufs et Color Run de Pâques Terrain du tir à l’arc Rue du Fayard Charavines

2022-04-10 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-10 17:00:00 17:00:00 Terrain du tir à l’arc Rue du Fayard

Charavines Isère Charavines Isère EUR Le sou des écoles de Charavines vous invite à participer à une chasse aux oeufs ainsi qu’à un évènement sportif et ludique «La Color Run de Pâques». lesoudesecolesdecharavines@gmail.com +33 7 82 88 62 74 Terrain du tir à l’arc Rue du Fayard Charavines

