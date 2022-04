Chasse aux œufs et chasse aux énigmes chocolatées Augicourt Augicourt Catégories d’évènement: Augicourt

Haute-Saône

Chasse aux œufs et chasse aux énigmes chocolatées Augicourt, 17 avril 2022, Augicourt.

2022-04-17

Augicourt Haute-Saône Augicourt 2 EUR Les 3A (Association Animations Augicourtoises) organise deux événements le dimanche 17 avril à Augicourt :

– Une chasse aux œufs à 10h au terrain de foot pour les enfants de moins de 8 ans.

– Une chasse aux énigmes chocolatées dans les rues du village à 14h (rendez-vous devant la salle des fêtes) pour les enfants de 9 à 16 ans.

Inscription au plus tard le 10 avril inclus. Participation de 2€ pour les enfants du village et de 3€ pour les enfants des villages voisins.

