Chasse aux œufs et atelier créatif Camping Les Bords de Lyonne Saint-Jean-en-Royans, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux œufs et atelier créatif Camping Les Bords de Lyonne Saint-Jean-en-Royans Drôme

Pour les petits ( & les grands ! ) !

En partenariat avec Noémie créations and co qui vient d’installer sa jolie boutique dans le Centre Ville de Saint Jean en Royans, venez participer à un super atelier créatif et une grande chasse aux œufs au camping !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 12:00:00

Camping Les Bords de Lyonne 50 chemin de la Lyonne

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes camping.stjeanenroyans@orange.fr

L’événement Chasse aux œufs et atelier créatif Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme