Chasse aux oeufs en famille Musée national Adrien Dubouché Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Chasse aux oeufs en famille Musée national Adrien Dubouché, 18 avril 2022, Limoges. Chasse aux oeufs en famille

Musée national Adrien Dubouché, le lundi 18 avril à 14:00

Comme chaque année, le musée vous invite à participer à sa traditionnelle chasse aux oeufs. Pour gagner le butin en chocolat, vous devrez résoudre les énigmes du livret-jeu et découvrir les oeufs cachés dans le musée. Lundi 18 avril Horaire : de 14 h à 17 h 30 Tarif : gratuit pour les enfants Sans réservation

Sans réservation

Le musée vous invite à participer à sa traditionnelle chasse aux œufs. Pour gagner le butin en chocolat, vous devrez résoudre les énigmes du livret-jeu et découvrir les œufs cachés dans le musée. Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill 87000 LIMOGES Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musée national Adrien Dubouché Adresse 8bis Place Winston Churchill 87000 LIMOGES Ville Limoges lieuville Musée national Adrien Dubouché Limoges Departement Haute-Vienne

Musée national Adrien Dubouché Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Chasse aux oeufs en famille Musée national Adrien Dubouché 2022-04-18 was last modified: by Chasse aux oeufs en famille Musée national Adrien Dubouché Musée national Adrien Dubouché 18 avril 2022 Limoges Musée national Adrien Dubouché Limoges

Limoges Haute-Vienne