Lavault-Sainte-Anne Allier Lavault-Sainte-Anne EUR 2 2 Le Centre Social et l’EHPAD de Lavault Ste-Anne organisent cette animation ouverte à tous les enfants avec présence d’un accompagnateur adulte obligatoire (parents, grands-parents, tante…).

Un goûter sera servi à l’issue de l’animation. +33 6 84 44 55 78 Espace La Charité Centre Social Rural Vicomte Gaston Henri Paillhou Lavault-Sainte-Anne

