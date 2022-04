Chasse aux œufs en chocolat Jardin-verger Conservatoire Assat Catégories d’évènement: Assat

Déroulé de la chasse aux œufs… —————————— A votre arrivée, un petit sac en papier sera remis à chacun de vos enfants. Plusieurs départs successifs sont prévus afin de permettre à tous les enfants de trouver des œufs. En attendant leur tour, vos enfants pourront, s’ils le souhaitent, décorer leur sac en papier avant de partir chasser ce qui permettra aux bénévoles de déposer de nouveaux œufs, à l’abri des regards…. ### Deux parcours en fonction de l’âge Les enfants de 2 à 6 ans iront dans le jardin potager. Vous pourrez, bien sûr, les accompagner. Les enfants de 7 à 10 iront dans le verger. Le jardin et le verger étant côte à côte, vous pourrez facilement veiller sur vos enfants même si ces derniers sont répartis sur les deux parcours. Ou bien, vous pourrez également choisir de faire l’un après l’autre… ### Tenue adaptée Prévoyez des baskets ou des bottes en caoutchouc… En cas de très mauvais temps, l’activité sera annulée. Dans ce cas, je reviendrai vers vous pour savoir si vous souhaitez être remboursés ou si vous choisissez de faire don des sommes versées à l’association. Si vous ne recevez pas de mail de notre part la veille, c’est que la chasse est maintenue ! A vos marques, prêts, partez !

Venez débusquer les œufs en chocolat déposés par le lapin de Pâques dans le Jardin-verger à ASSAT. Une chasse aux œufs, oui mais pas seulement, lapin de Pâques s'est caché, à vous de le trouver…

