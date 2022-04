Chasse aux oeufs Ébreuil Ébreuil Catégories d’évènement: Allier

Ébreuil

Chasse aux oeufs Ébreuil, 20 avril 2022, Ébreuil. Chasse aux oeufs Ébreuil

2022-04-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-20 17:00:00 17:00:00

Ébreuil Allier Ébreuil Allier Les jeunes de la Junior Association Jeunes en Action ont égaré les œufs de Pâques ! Qui vient aider à les retrouver ? Un après-midi chocolaté … Sur inscription. +33 4 70 90 74 80 http://vivasioule.centres-sociaux.fr/ Ébreuil

