Chasse aux oeufs du Secours Populaire TARBES Tarbes, samedi 13 avril 2024.

En avril, dans le cadre de sa campagne de solidarité mondiale, le Secours populaire français organise plusieurs centaines de chasses aux œufs partout en France des journées conviviales qui offrent aux familles la possibilité de profiter d’un moment rassemblant petits et grands.

Le principe est simple après avoir obtenu un permis de chasse , les enfants et leurs parents cherchent les œufs décorés et cachés dans les parcs ou les forêts et les échangent ensuite contre des friandises.

Les chasses aux œufs permettent de financer des projets de solidarité à travers le monde.

2 2 EUR.

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

TARBES 94 bis Array dou Sou

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

