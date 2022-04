CHASSE AUX OEUFS : DOMAINE MONTPLAISIR Lodève, 16 avril 2022, Lodève.

CHASSE AUX OEUFS : DOMAINE MONTPLAISIR Lodève

2022-04-16 – 2022-04-16

Lodève Hérault

EUR 6 6 Partez à la chasse aux œufs, une animation familiale au Domaine de Montplaisir à Lodève.

Alliant jardins majestueux et recoins romantiques, le parc de Montplaisir est le lieu idéal pour une chasse au trésor. Les énigmes sont cachées… Dans des œufs ! Un moyen ludique et gourmand de découvrir en famille ce lieu patrimonial de Lodève.

→ 6 €/enfant, les enfants doivent être accompagnés (entrée gratuite pour les accompagnateurs).

→ Places limitées – durée 1 h

→ un départ à 10 h 30 et un à 14 h 30

→ Réservation obligatoire : www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Renseignements : à l’office de tourisme ou au 04 67 88 86 44

En cas de mauvais temps, contactez l’office de tourisme pour vérifier le maintien ou non de l’animation.

Rendez-vous avec vos billets d’entrée 10 min avant l’animation sur le parking à l’embranchement des routes de Bédarieux et des Plans.

+33 4 67 88 86 44 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/agenda

Domaine de Mont-Plaisir

Lodève

