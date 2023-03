Chasse aux œufs – dimanche 02 avril 2023 Courchaton Courchaton Catégories d’Évènement: Courchaton

Haute-Saône

Chasse aux œufs – dimanche 02 avril 2023, 2 avril 2023, Courchaton Courchaton. Chasse aux œufs – dimanche 02 avril 2023 stade Courchaton Haute-Saône

2023-04-02 – 2023-04-02 Courchaton

Haute-Saône Courchaton 5 5 EUR RDV le dimanche 02 avril à Courchaton, au stade, pour une chasse aux œufs pour les petits et un concours de pétanque pour les grands.

Restauration et buvette sur place.

Réservation du repas avant le 27 mars au 06 45 79 06 95.

Organisé par l’APE des Mômes de la Mirabelle. ape.des.momes.de.la.mirabelle@gmail.com Courchaton

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Courchaton, Haute-Saône Autres Lieu Courchaton Adresse stade Courchaton Haute-Saône Ville Courchaton Courchaton Departement Haute-Saône Lieu Ville Courchaton

Courchaton Courchaton Courchaton Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courchaton courchaton/

Chasse aux œufs – dimanche 02 avril 2023 2023-04-02 was last modified: by Chasse aux œufs – dimanche 02 avril 2023 Courchaton 2 avril 2023 Courchaton Haute-Saône stade Courchaton Haute-Saône

Courchaton Courchaton Haute-Saône