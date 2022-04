Chasse aux oeufs des Rives de l’Orne Caen, 13 avril 2022, Caen.

Chasse aux oeufs des Rives de l’Orne Rue Rosa Parks Centre commercial des Rives de l’Orne Caen

2022-04-13 14:00:00 – 2022-04-13 17:00:00 Rue Rosa Parks Centre commercial des Rives de l’Orne

Caen Calvados

La super-chasse aux oeufs des Rives est de retour !

Au programme : des rébus et du chocolat. Le tout pour passer une bonne après-midi !

Pour les enfants de 4 à 9 ans. Il y aura 4 groupes de 10 enfants qui partiront toutes les heures entre 14h et 17h.

Inscription via message privé sur Messenger.

+33 2 31 78 59 72

