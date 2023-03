Chasse aux œufs des Grottes d’Azé Grottes d’Azé, 9 avril 2023, Azé .

EUR 0 0 1, 2, 3, c’est parti ! Les cloches de Pâques sont passées aux Grottes d’Azé et des œufs se sont égarés dans le parc. Partez à leur recherche, arpentez tout le parc, ouvrez bien l’œil et récoltez le nombre d’œufs demandé. Misère ! Les cloches de Pâques sont des chipies, elles ont caché des œufs en plastique et non en chocolats. Mais pas de panique, nous récompenserons les bons chasseurs avec de succulents chocolats !

Cette chasse aux œufs est destinée à tous les enfants ayant fait la visite des Grottes d’Azé ce jour-là. Même les tout-petits peuvent participer et gagner leurs chocolats : un espace leur est spécialement dédié et réservé (jusqu’à 4 ans).

