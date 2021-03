Penestin Derrière la mairie Loire-Atlantique, Penestin Chasse aux oeufs Derrière la mairie Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Chasse aux oeufs Derrière la mairie, 5 avril 2021-5 avril 2021, Penestin. Chasse aux oeufs

Derrière la mairie, le lundi 5 avril à 14:00

Venez en famille, avec votre petit panier, chercher les œufs cachés !

Public

Venez en famille, avec votre petit panier, chercher les œufs cachés ! Derrière la mairie Rue du Calvaire 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-05T14:00:00 2021-04-05T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Derrière la mairie Adresse Rue du Calvaire 56760 Penestin Ville Penestin