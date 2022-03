Chasse aux oeufs de raies et roussettes spécial Pâques Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Chasse aux oeufs de raies et roussettes spécial Pâques Trégastel, 18 avril 2022, Trégastel. Chasse aux oeufs de raies et roussettes spécial Pâques Trégastel

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-18 17:00:00

Trégastel Côtes d’Armor Partez à la recherche de capsules d’œufs de raies et de roussettes à l’Aquarium ! Animation spéciale Pâques ! Partez à la recherche de capsules d’œufs de raies et de roussettes à l’Aquarium ! Animation spéciale Pâques ! Trégastel

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Ville Trégastel lieuville Trégastel Departement Côtes d'Armor

Trégastel Trégastel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tregastel/

Chasse aux oeufs de raies et roussettes spécial Pâques Trégastel 2022-04-18 was last modified: by Chasse aux oeufs de raies et roussettes spécial Pâques Trégastel Trégastel 18 avril 2022 Côtes-d’Armor Trégastel

Trégastel Côtes d'Armor