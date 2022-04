Chasse aux oeufs de raies à Saint-Cast-le-Guildo avec Litt’obs Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Offrez-vous une balade sur les traces des raies et des requins de nos côtes. Partez à la découverte des oeufs de raies au cours d’une animation ludique et pédagogique pour tout savoir de ces espèces. Aucun matériel n’est nécessaire. Equipez vous de chaussures pouvant être un peu mouillée +33 825 95 01 22 https://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=1227 Offrez-vous une balade sur les traces des raies et des requins de nos côtes. Partez à la découverte des oeufs de raies au cours d’une animation ludique et pédagogique pour tout savoir de ces espèces. Aucun matériel n’est nécessaire. Equipez vous de chaussures pouvant être un peu mouillée Rue des Quatre Vaux Plage des 4 Vaux Saint-Cast-le-Guildo

