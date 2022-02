Chasse aux oeufs… de p’tites bêtes ! Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Chasse aux oeufs… de p'tites bêtes !
Montsoreau, 14 avril 2022

À l'approche de Pâques, un lutin farceur a fait une blague aux animaux ! Il a mélangé tous leurs œufs et les a dispersés. Cherchez les indices aux abords de la Maison du Parc pour les retrouver. Vous serez étonnés de la variété des modes de reproduction de p'tites bêtes. Surprise gourmande à la clé.

Contact: maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 38 38 88
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites/les-sorties-accompagnees/chasse-aux-oeufs-de-ptites-betes

