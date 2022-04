CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES Trouville-sur-Mer, 16 avril 2022, Trouville-sur-Mer. CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES La Roseraie 44 Rue du Général de Gaulle Trouville-sur-Mer

2022-04-16 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-16 12:45:00 12:45:00 La Roseraie 44 Rue du Général de Gaulle

Trouville-sur-Mer Calvados L’Office de Tourisme donne rendez-vous aux enfants le samedi 16 avril pour une chasse aux oeufs ! L Les enfants sont invités à venir remplir leur panier de chocolats ! Horaires :

– À 10 h 30 pour les 3/5 ans,

– À 11 h 15 pour les 6/8 ans,

– À 12 h pour les 9/12 ans. Gratuit, sur réservation. Tél. : 02 31 14 60 70 L’Office de Tourisme donne rendez-vous aux enfants le samedi 16 avril pour une chasse aux oeufs ! L Les enfants sont invités à venir remplir leur panier de chocolats ! Horaires :

