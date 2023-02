Chasse aux œufs de Pâques : Secret Aztèque Parking Vallon des Rigolettes, 10 avril 2023, Mâcon .

Chasse aux œufs de Pâques : Secret Aztèque

2023-04-10 14:00:00 – 2023-04-10 16:45:00

Mâcon

Saone-et-Loire

32 32 EUR Lors d’un rêve, le chaman Milintica reçoit un message divin venu de ses descendants Toltèques qui dit :

“Prends 7 œufs puis inscris dessus ce codex magique puis et vas les cacher et laisse passer 5 pleines lunes avant d’aller les récupérer.

Puis les descendants toltèques disent : “Voilà le remède de l’immortalité de ton peuple”.

Malheureusement 4 jours après, le chaman est victime d’un grave accident et ne peut plus marcher. Il lance alors ce défi : la tribu qui reviendra avec le plus d’œufs magiques au temple chamanique deviendra le futur chef chaman.

Le chaman trace alors dans le chrono solaire et les tribus part à la chasse.

