Puilaurens Aude Puilaurens 7 EUR Les cloches de Pâques sont venues au Château de Puilaurens et ont apporté plein d’œufs en chocolat. Pour les récolter, il va falloir chercher et trouver des œufs selon la bonne combinaison!!! Animation pour les enfants jusqu’à 15 ans accompagnés d’au moins 1 adulte. De 11h à 15h, sur réservation uniquement car les places sont limitées ! chateau.puilaurens@orange.fr +33 4 68 20 65 26 http://www.chateau-puilaurens.com/ Puilaurens

