Chasse aux oeufs de Pâques Pays de Belvès, dimanche 7 avril 2024.

Chasse aux oeufs de Pâques Pays de Belvès Dordogne

L’Association Tous en selle vous propose une animation Pâques.

Rendez-vous le 7 avril de 10h à 16h au Centre équestre Au Bos Cheval Rouge.

Répond aux énigmes de la chasse aux oeufs et repart avec ton chocolat.

Buvette et restauration sur place

Inscription obligatoire jusqu’au 02/04/2024

L’Association Tous en selle vous propose une animation Pâques.

Rendez-vous le 7 avril de 10h à 16h au Centre équestre Au Bos Cheval Rouge.

Répond aux énigmes de la chasse aux oeufs et repart avec ton chocolat.

Buvette et restauration sur place

Inscription obligatoire jusqu’au 02/04/2024 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

Centre équestre au Bos Cheval Rouge

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Pays de Belvès a été mis à jour le 2024-03-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne