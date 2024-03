Chasse aux œufs de Pâques Parc animalier de La Barben Parc animalier de La Barben La Barben, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux œufs de Pâques Parc animalier de La Barben Parc animalier de La Barben La Barben Bouches-du-Rhône

Une grande chasse aux œufs de Pâques sous forme de jeu de piste familial est organisé au Parc animalier du 30 mars au 30 avril 2024 ! Les œufs d’or et d’argent ne manqueront pas d’ajouter un peu de chocolat à votre journée !

Week-end spécial les 30, 31 mars et 1er avril, des abonnements annuels pour toute la famille sont à gagner par ceux ayant découvert les œufs de cristal.

Des œufs d’or et d’argent permettront également de repartir avec une grosse récompense chocolatée*.



Activité gratuite pour les visiteurs du parc, accessible aux enfants dès 4 ans. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ni de réserver.



*Chaque jour, 2 œufs de cristal, 1 œuf d’or et 2 œufs d’argent seront à découvrir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-30

Parc animalier de La Barben 2605 Route du Château

La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@parcanimalierlabarben.com

L’événement Chasse aux œufs de Pâques Parc animalier de La Barben La Barben a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme du Massif des Costes