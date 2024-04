CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES za bayeux intercom les longues haies Nonant, samedi 13 avril 2024.

CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES za bayeux intercom les longues haies Nonant Calvados

REPONDS AUX ENIGMES ET RECOIS TA POCHETTE SURPRISE ! GOUTER ET VISITE GUIDEE DU MUSEE DU CHOCOLAT. 15euros PAR PERSONNE SUR RESERVATION 02 31 10 00 05 DE 6 A 12 ANS.

REPONDS AUX ENIGMES ET RECOIS TA POCHETTE SURPRISE ! GOUTER ET VISITE GUIDEE DU MUSEE DU CHOCOLAT. 15euros PAR PERSONNE SUR RESERVATION 02 31 10 00 05 DE 6 A 12 ANS. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13 16:00:00

za bayeux intercom les longues haies chocolaterie du drakkar

Nonant 14400 Calvados Normandie choco-drakkar@orange.fr

L’événement CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES Nonant a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Bayeux Intercom