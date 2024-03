CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES LABYRINTHE DE MERVILLE Merville, samedi 30 mars 2024.

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES LABYRINTHE DE MERVILLE Merville Haute-Garonne

Près de 100 000 œufs en chocolats seront dissimulés dans les 10km d’allées de buis !

Une grande chasse aux œufs de Pâques sera organisée au sein du Labyrinthe de Merville. C’est l’occasion d’imaginer une manière ludique et originale d’accueillir les familles et promeneurs attachés à la traditionnelle chasse aux friandises. Les visiteurs pourront trouver des œufs en chocolats, cachés dans les allées du plus grand labyrinthe de buis d’Europe.

Chacun pourra repartir avec 12 œufs en chocolats (nombre maximum d’œufs par personne). 10.510.5 10.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 17:00:00

LABYRINTHE DE MERVILLE 1175 Chemin de Grande Borde

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie labyrinthe@chateau-merville.com

L’événement CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Merville a été mis à jour le 2024-03-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE