Chasse aux œufs de Pâques Les Rousses, 17 avril 2022, Les Rousses.

Chasse aux œufs de Pâques Office de tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses

2022-04-17 – 2022-04-17 Office de tourisme 495 Rue Pasteur

Les Rousses Jura Les Rousses

EUR 0 0 En famille venez découvrir BaliséOr autour du Fort des Rousses. Rendez-vous à l’Office de tourisme des Rousses dès 9h pour récupérer une carte avec 8 balises à trouver. De retour à l’Office de tourisme (avant 12h) : une surprise en chocolat attend les enfants. Activité libre, non encadrée. Tenue adéquate conseillée (chaussures, bottes ou raquettes en fonction de la météo et de l’enneigement). Organisé par le service animation et le service accueil de l’Office de tourisme.

infos@lesrousses.com +33 3 84 60 02 55 https://www.lesrousses.com/

dernière mise à jour : 2022-03-30 par