CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Lansargues, samedi 30 mars 2024.

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES Lansargues Hérault

Nous vous donnons RDV les 30, 31 mars et 1er avril, les enfants partiront à la recherche des œufs dans toute la ferme (on n’entre pas dans les enclos bien sûr !). Et dénichez l’un des œufs EN OR pour remporter une figurine en chocolat !

C’est plus de 80 kgs de chocolats distribués en 3 jours !!

Activité comprise dans le tarif de l’entrée, en continu toute la journée et SANS RESERVATION.

=> RDV sur notre site si vous souhaitez acheter vos places à l’avance



Ou bien directement sur place, à votre arrivée.

Ouvert de 10h à 18h.

Les Petits Fermiers, Parc animalier et de loisirs à Lansargues, proche de Montpellier et ouvert à l’année.

Animaux de la ferme

Jeux gonflables et activités de plein air pour les enfants

Snack .

