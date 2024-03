Chasse aux oeufs de Pâques Zac du Val de Seugne Jonzac, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux oeufs de Pâques Zac du Val de Seugne Jonzac Charente-Maritime

La ville de Jonzac et l’office de tourisme organise une chasse aux oeufs de Pâques pour les enfants. Deux catégories moins de 6 ans et entre 6 et 12 ans

Sur inscription en ligne avant le 26 mars.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31

Zac du Val de Seugne Moulin à eau de Chez Bret à Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine tourisme@villedejonzac.fr

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques Jonzac a été mis à jour le 2024-03-01 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge