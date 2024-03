Chasse aux oeufs de Pâques Charlemont Givet, samedi 20 avril 2024.

Chasse aux oeufs de Pâques Charlemont Givet Ardennes

AU PROGRAMME Course d’orientation et parcours ludique sur smartphone, chasse aux œufs, quizz, jeux en bois, maquillage … Un concours de dessin est également organisé pour les enfants jusque 10 ans !Pour y participer, envoyez-nous votre plus beau dessin sur le thème de Pâques à :Charlemont,1, route de Charlemont08600 GIVETou déposez-le directement dans notre boîte aux lettres !Le grand vainqueur sera désigné le samedi 20 avril ! À bientôt pour l’ouverture de Charlemont et pour cette après-midi spéciale Chasse aux oeufs de Pâques…

0 EUR

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Charlemont 1 route de Charlemont

Givet 08600 Ardennes Grand Est contact@charlemont.fr

