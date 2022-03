Chasse aux oeufs de Pâques Fontenoy, 16 avril 2022, Fontenoy.

Chasse aux oeufs de Pâques Fontenoy

2022-04-16 – 2022-04-16

Fontenoy Aisne Fontenoy

4.5 Le Bois Bertrand fête Pâques et organise une chasse aux œufs pour toute la famille ! Des lapins malicieux y ont déposé plein d’œufs colorés et de petites énigmes à résoudre. Ouvrez bien les yeux ! A vos marques, prêts, cherchez ! A partir de 3 ans / 40 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/chaque-aux-oeufs-de-paques

OT Retz-en-Valois

Fontenoy

dernière mise à jour : 2022-02-12 par