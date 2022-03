Chasse aux œufs de Pâques et dégustation de vins à Satigny Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Direction le **Domaine des Vignolles (Satigny)**, un incroyable Domaine viticole avec vue imprenable sur le Jura. Depuis 5 générations, la famille Vulliez y cultive la passion du terroir. Parmi les vignes à perte de vue, dans un cadre bucolique d’exception, vos enfants partiront pour une **grande chasse aux œufs de Pâques**. Pendant que les enfants dégusteront leurs chocolats, les adultes pourront découvrir les vins du Domaine, lors d’une **dégustation dans les anciennes écuries** du 18e siècle, transformées en caveau. De leur côté, les enfants seront pris en charge lors d’un **atelier de décoration de Pâques** avec des œufs à décorer ! Ils pourront aussi s’amuser avec des jeux ne plein air. Et pour clôturer cette belle chasse aux œufs, vous pourrez vous installer sur la magnifique terrasse du Domaine et vous régaler **d’un lunch ou d’un gouter avec les produits du terroir.** Et faire vos emplettes au marché de producteurs sur place !

Adultes CHF 20.- , Enfants CHF 15.-

