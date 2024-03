Chasse aux œufs de Pâques dans Provins Cité médiévale de Provins Provins, dimanche 31 mars 2024.

Participez à un jeu de piste historique et ludique pour un voyage passionnant dans la cité médiévale de Provins, une agréable balade en famille, à la recherche de 10 000 œufs en chocolat !

La chasse aux œufs de Pâques est

ouverte !

La ville de Provins, inscrite au

patrimoine mondial de l’UNESCO, organise un jeu de piste historique et ludique

pour un voyage au cœur de la cité médiévale ! Au fil du parcours et à

l’aide d’une carte, résolvez les énigmes dispersées dans la ville pour trouver

les œufs en chocolat.

Pour les petits gourmands,

découvrez des ateliers de création de chocolats et de fabrication de confit à

la rose à la Biscuiterie Médiévale : à partir de 10 euros par enfant. Infos et

réservations sur lesateliersgourmands.com

Pour les grands, retrouvez

producteurs et artisans de la Brie lors de la foire aux plantes et aux arts du

jardin. « Printemps à la ferme » du 30 mars au 1er avril à la ferme du Châtel.

Entrée libre.

Une journée parfaite pour une

agréable balade en famille alliant savoir et gourmandise !

Rendez-vous entre 14h et 16h à

l’Office de Tourisme de Provins. Pour participer dans les meilleures

conditions, et afin d’éviter le rush de 14h, vous pouvez planifier votre départ

entre 15h et 16h.

Cité médiévale de Provins 4, chemin de Villecran 77160

Contact : +33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://www.facebook.com/provins.tourisme/ https://provins.net/

