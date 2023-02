Chasse aux oeufs de Pâques, 12 avril 2023, Château-Renault .

Chasse aux oeufs de Pâques

Parc du Château Château-Renault Indre-et-Loire

2023-04-12 14:00:00 – 2023-04-12

Château-Renault

Indre-et-Loire

Chasse aux oeufs de Pâques pour les enfants !

Jeu de piste pour enfants et ados : départs échelonnées entre 14h et 15h30

Structure gonflable

16h30 : remise des récompenses et spectacle de bulles.

+33 2 47 29 61 47 http://www.ville-chateau-renault.fr/

Château-Renault

