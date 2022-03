Chasse aux oeufs de Pâques Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

11h : Messe à l’église avec la participation des Amis de la Musique

12 h : Cortège en musique

12h30 : Chasse aux oeufs de Pâques rue Prélet Ouvert à tous jusqu’à 12 ans Chasse aux oeufs de Pâques

